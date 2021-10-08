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مالك نيوكاسل السابق خلال أول لقاء صحفي: رفضت عرضاً أعلى من العرض السعودي لهذا السبب

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مالك نيوكاسل السابق خلال أول لقاء صحفي: رفضت عرضاً أعلى من العرض السعودي لهذا السبب مالك نيوكاسل السابق خلال أول لقاء صحفي: رفضت عرضاً أعلى من العرض السعودي لهذا السبب
"آشلي" يكشف الأسباب وراء إتمام الصفقة

مالك نيوكاسل السابق خلال أول لقاء صحفي: رفضت عرضاً أعلى من العرض السعودي لهذا السبب

كشف مالك نيوكاسل يونايتد السابق، مايك آشلي، أنه رفض عرضًا أعلى من العرض السعودي البالغ 300 مليون جنيه إسترليني والذي أدى إلى استحواذ المجموعة يوم الخميس، لكنه يعتقد أنه تصرف بما يخدم مصالح النادي.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن شراء نيوكاسل من قبل مجموعة تضم صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية ، و PCP Capital Partners و RB Sports & Media، أنهى سنوات من الشك وأدى إلى مشاهد فرح وابتهاج خارج ملعب سانت جيمس بارك للفريق عندما تم تأكيد الخبر بعد الساعة 5 مساءً.

وفي مقابلة حصرية مع صحيفة The Sun نُشرت مساء الخميس؛ دافع آشلي عن ملكيته لمدة 14 عامًا لنادي الدوري الإنجليزي الممتاز قائلاً: "تلقيت عرضًا للنادي أعلى من العرض الذي قبلته".

وأضاف: "كان من عارض آخر بمبلغ أعلى من العرض السعودي ولكنني شعرت أن العرض الذي قبلناه من المالكين الجدد الحاليين من شأنه أن يقدم الأفضل لنيوكاسل يونايتد، لم يكن المال هو اعتباري الوحيد".

ونقلت الصحافة البريطانية حديث الرميان عندما قال: "نريد إنشاء فريق ناجح باستمرار".

وأضاف: "نحن هنا لبناء نجاح طويل الأمد للنادي. نريد التحدث إلى الأشخاص في النادي وعبر المجتمع الأوسع للحصول على مساهماتهم قبل الانتهاء من خططنا. سوف نتأكد من التركيز على الأشياء التي ستحقق نجاحًا على المدى الطويل".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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