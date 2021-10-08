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تموين قنا تحرر 56 محضرا خلال حملات تموينية مكبرة

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تموين قنا تحرر 56 محضرا خلال حملات تموينية مكبرة تموين قنا تحرر 56 محضرا خلال حملات تموينية مكبرة

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أعلنت محافظة قنا إن مديرية والتجارة الداخلية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، نجحوا في شن حملات مكثفة على الأسواق بنطاق مراكز المحافظة المختلفة، مما أسفر عن ضبط عدد من السلع الغذائية والاستهلاكية غير مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى تحرير 56 محضر مخالفة تموينية متنوعة.

ومن جانبه، أوضح أحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا أن المخالفات التموينية شملت تحرير 17 محضر عدم الاعلان عن الاسعار وعدد 8 محضر عدم حمل شهادة صحية وعدد 4 مخالفة خبز غير مطابق للمواصفات وعدد 3 مخالفة عدم الاعلان عن قائمة التشغيل وعدد 1 مخالفة توقف عن الانتاج وعدد 2 مخالفة عدم اعطاء بون وعدد 1 مخالفة تصرف في دقيق مخابز وعدد 1 محضر مغلق مشروع جمعيتي وعدد 4 مخالفة عدم نظافة ادوات العجن وعدد 1 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية .

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بان حملات الرقابية على الأسواق مستمرة بشكل دوري لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

المصرى اليوم

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