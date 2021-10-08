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بث مباشر.. المصري اليوم في موقع العثور على لقاحات كورونا في ترعة بالمنيا

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بث مباشر.. المصري اليوم في موقع العثور على لقاحات كورونا في ترعة بالمنيا بث مباشر.. المصري اليوم في موقع العثور على لقاحات كورونا في ترعة بالمنيا

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تنشر المصري اليوم على قناتها في بث مباشر موقع العثورعلى لقاحات كورونا ملقاة بترعة في محافظة المنيا.

كان أهالي قرية أبشاق بمركز بني مزار شمال المنيا عثروا على كميات من أمبول لقاح الوقاية من وباء كورونا المستجد، ملقاة على جانبي ترعة القرية، وقام بعض شباب القرية بتداولها عبر صفحاتهم بالتواصل الاجتماعي «فيس بوك»

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، بلاغا من الأهالي بالواقعة، بالعثور على كميات من لقاح الوقاية من وباء كورونا، على جانبي ترعة أبشاق – انتقل فريق من الأجهزة الأمنية، والإدارة الصحية والوحدة المحلية إلى موقع البلاغ، وتم العثور على ما يقرب من 122 ألفا و300 أمبول سينو فارم، المخصص للوقاية من وباء كورونا .

تم التحفظ على الكميات المضبوطة، تحت تصرف النيابة العامة.

المصرى اليوم

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