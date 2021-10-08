وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ جنوب سيناء يفتتحون مسجد الروضة بالطور

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افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مسجد الروضة بحي الروضة بمدينة طور سيناء، اليوم الجمعة، وهو أكبر مسجد بمدينة طور سيناء حيث تبلغ مساحته الكلية نحو 5000 متر مربع، ومساحة الصحن الداخلي 1750 مترًا، كما يتضمن المسجد صحنًا خارجيًّا مكشوفًا بمساحة 700 متر، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 11 مليون جنيه .

كما افتتح الوزير والمفتي والمخافظ مسجد الحاجة عزيزة بأرض الجمعية بمدينة طور سيناء، وتبلغ مساحة المسجد الإجمالية 1000 متر، وصحن المسجد 650 مترًا، بتكلفة بلغت نحو ستة ملايين جنيه .



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