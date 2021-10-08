5 أشياء يجب على إدارة نيوكاسل الجديدة فعلها للهروب من شبح الهبوط

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بعد سنوات من التكهنات والمراوغة والذعر، أخيرًا قامت المملكة العربية السعودية بشراء نادٍ نيوكاسل يوناتيد الإنجليزي، وهو أمر طالما رغبة المملكة في تحقيقه.

يأتي ذلك بعدما أعلن صندوق الاستثمارات السيادي السعودي إتمام صفقة شراء نادي نيوكاسل يونايتد، في عملية استحواذ بنسبة 100% على النادي الإنجليزي.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة أصولاً تبلغ 250 مليار جنيه إسترليني، مما يجعل نيوكاسل أحد أغنى الأندية في العالم.

وكان آخر لقب محلي كبير للماكبايس هو كأس الاتحاد الإنجليزي لعام 1955، وتسعى الإدارة الجديدة لإعادة الفريق إلى طريق البطولات خلال السنوات القليلة القادمة.

وترصد صحيفة «المصري اليوم» 5 أشياء يجب على إدارة نيوكاسل الجديدة تنفذها لإنقاذ الفريق من الهبوط:

1- مستقبل ستيف بروس

قد ينتهي وقت بروس عاجلاً وليس آجلاً وكان المدرب البالغ من العمر 60 عامًا تحت ضغط كبير بالفعل، لقد أصبح شخصية لا تحظى بشعبية مع الجماهير بسبب أسلوب نيوكاسل في كرة القدم غير المُلهم في كثير من الأحيان.

نظرًا لأن المالكين الجدد يسعون إلى تحويل الماكبايس إلى علامة تجارية عالمية، فتوقعوا بديلاً رفيع المستوى، خلال عرض الاستحواذ الأولي العام الماضي، كان هناك حديث عن عودة المدرب الإسباني رفائيل بينيتيز، على الرغم من أنه يتولى الآن تدريب إيفرتون.

تقلصت احتمالات مدرب تشيلسي السابق أنطونيو كونتي وروبرتو مارتينيزوجوزيه مورينيو مرشحان آخران على المدى الطويل، وعلى الفور، كان إيدي هاو هو المُفضل لدى الجماهير في الوقت الحالي، يليه مساعد بروس غرايم جونز ومدير شيفيلد يونايتد السابق كريس وايلدر.

2- صفقات يناير

على الرغم من الإثارة من الجماهير، فمن غير المتوقع أن يشرع نيوكاسل في مشروع النادي على غرار مانشستر سيتي، على الأقل ليس الآن، ومع ذلك، فقد تم بالفعل ربطهم مبدئيًا مع فيليب كوتينيو وجاريث بيل.

ومع ذلك، فإن المالكين الجدد يعدون على الورق على الأقل باتباع نهج طويل الأمد، والاستثمار في ساحة التدريب والأكاديمية، مما يشير إلى أنهم لن يضخوا الأموال بكثافة خلال الفترة الحالية.

3- التغييرات في الإدارة

حتما، ستكون هناك خسائر ليس فقط في الفريق الأول ولكن أيضًا في غرفة الاجتماعات، حيث من المتوقع أن يغادر المدير الإداري لي تشارنلي، ولكن سيكون هناك دور مهم لجيمي روبن، وهو جزء من واحدة من أغنى العائلات في المملكة المتحدة التي تشارك في عملية الاستحواذ.

ومن المقرر أن يتولى ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي «بي أي إف»، منصب رئيس مجلس الإدارة، حيث يعتبر من أكثر رجال الأعمال نفوذاً في العالم وله نفوذ سياسي كبير في المملكة العربية السعودية.

4- وكيل لاعبين

كما هو الحال، لا يزال من الممكن أن يواجه نيوكاسل صعوبة في جذب أكبر النجوم في العالم إلى الشمال الشرقي، لذلك من المتوقع أن يتم الاتفاق مع وكيل لاعبين ذو اسم كبير في عالم كرة القدم.

وكان خورخي مينديز وكيل اللاعبين الشهير قد نجح في جذب كبار اللاعبين الدوليين إلى ولفرهامبتون في فترة ما، لذلك يمكن أن يصطف هو أو ما يعادله مثل مينو رايولا لضمان إبرام صفقات جديدة للفريق.

5- مدير رياضي جديد

ستيف نيكسون هو المدير الرياضي الحالي للنادي، حيث يتحمل الكثير من مسؤولية في إبرام الصفقات الجديدة إلى جانب تشارنلي.

يريد مجلس الإدارة الجديد من مدير رياضي أن يترأس صفقات جديدة، مع مدير أكاديمية مانشستر سيتي جيسون ويلكوكس الذي يأتي على رأس القائمة، وفقًا لصحيفة «ديلي تلجراف» البريطانية الشهيرة.