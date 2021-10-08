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رقم مقلق قبل ساعات من مباراة وليبيا في تصفيات

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رقم مقلق قبل ساعات من مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم رقم مقلق قبل ساعات من مباراة وليبيا في تصفيات

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يستعد منتخب مساء اليوم الجمعة لمواجهة نظيره الليبي ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات 2022.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط بينما يحتل الضيوف منتخب ليبيا المركز الأول ولهم 6 نقاط من مباراتين.

وكان منتخب مصر قد واجه في الجولة الأولى منتخب أنجولا في مصر وتغلب عليه بهدف للاشيء ثم تعادل مع الجابون 1-1 في ليبرافيل، وبعدها تمت إقالة حسام البدري من على رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر وتعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديراً فنياً للمنتخب.

وتصدم لغة الأرقام الجماهير المصرية قبل ساعات من مباراة ليبيا بشأن منتخب مصر في أول مباراتين له في التصفيات.

ووفقاً للإحصائيات الخاصة بمنتخب مصر في أول مباراتين فقد لعب لاعبو مصر 20 كرة عرضية داخل منطقة الجزاء منها عرضية واحدة فقط صحيحة.

المصرى اليوم

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