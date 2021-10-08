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تفاصيل خطة برشلونة للحصول على توقيع نجم مانشستر سيتي

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تفاصيل خطة برشلونة للحصول على توقيع نجم مانشستر سيتي تفاصيل خطة برشلونة للحصول على توقيع نجم مانشستر سيتي

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يخطط مسؤولو نادي برشلونة لتدعيم صفوف الفريق بعدد من اللاعبين المميزين من أجل عودة العملاق الإسباني للمنافسة بقوة من جديد على الصعيدين المحلي والقاري.

ووضع مسؤولو نادي برشلونة المهاجم الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينج نجم فريق مانشستر سيتي على رأس أولوياتهم في الفترة المقبلة.

وكشفت تقارير إسبانية في الساعات الماضية عن خطة نادي برشلونة للحصول على توقيع النجم الإنجليزي الموهوب الذي لم يجدد حتى الآن تعاقده مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن برشلونة حصل على موافقة رحيم ستيرلينج الذي لم يجدد عقده مع السيتي، ويرغب في الرحيل عن النادي الإنجليزي في ظل المشكلات بينه وبين بيب جوارديولا منذ العام الماضي.

رحيم ستيرلينج أحد أبرز نجوم الدورى الإنجليزى - صورة أرشيفية

وأوضحت الصحيفة أن هناك تفضيل في برشلونة للحصول على توقيع اللاعب عبر خيار الإعارة مع بند الشراء الإلزامي بعد ذلك،

وأضافت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أنه في المكاتب الفنية لنادي برشلونة يدرسون الصيغ المناسبة الآن لأنهم ليسوا في وضع يسمح لهم بدفع المال والأكثر من ذلك عندما يواجهون عملية التعاقد مع هالاند الصيف المقبل.

المصرى اليوم

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