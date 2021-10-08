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الشرقية للدخان يتعاقد مع مصطفى هشام لاعب تلافيزا الإسباني

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الشرقية للدخان يتعاقد مع مصطفى هشام لاعب تلافيزا الإسباني الشرقية للدخان يتعاقد مع مصطفى هشام لاعب تلافيزا الإسباني

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أبرم فريق الشرقية للدخان الصاعد حديثا للدورى الممتاز صفقة جديدة قبل غلق القيد بالتعاقد مع لاعب تلافيزا الاسباني مصطفي هشام بعقد انتقال حر لمده ثلاث اعوام، وذلك في اطار تدعيم صفوف الشرقية للدخان استعدادا للموسم الجديد للدوري الممتاز.

من ناحية أخرى، انتظم أحمد بوسكا حارس مرمى الإنتاج الحربى، في تدريبات الشرقية للدخان بعد انهاء اجراءات قيده في صفوف النادى الصووقع بوسكا على عقود انتقاله للشرقية الدخان لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر .

ونجح فريق الشرقية للدخان الصاعد حديثا للدورى الممتاز في دعم صفوفه بلاعب سيراميكا السابق محمود صقر في الساعات الأخيرة في صفقة انتقال حر قبل غلق باب القيد، وذلك في ضوء خطة النادي لاستقدام مواهب مميزة لها خبرة بالدورى الممتاز.

المصرى اليوم

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