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وزير الري يؤكد أهمية تحقيق أقصى درجات التنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف المياه
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:16 مساءً
نجاح مساعي إعادة مومياء كاهن مصري من جنوب أفريقيا
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:16 مساءً
محافظ الجيزة: توقيع الكشف علي ١٠٦٢ مواطنا بالواحات البحرية وصرف الأدوية لـ٥١٢ حالة
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:16 مساءً
الزواج فى عصر الغلاء .. شباب يلجؤون إلى شراء «المستعمل» لإتمام زواجهم
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:15 مساءً
وزير الزراعة: الدولة تستهدف الحد من المحاصيل الشرهة والتحول لتحديث الري
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:15 مساءً
مسحة طبية لبعثة الزمالك في كينيا قبل مواجهة توسكر
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:15 مساءً
محاضرة فنية للاعبي الأهلي اليوم استعدادًا لمباراة الحرس الوطني السبت
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:15 مساءً
«عبدالحفيظ» و«عدلي» يحضران الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والحرس الوطني
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:15 مساءً
تصفيات مونديال قطر 2022: انتصار بوليفي تاريخي ورقم مميز لـ «تيتي»
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:15 مساءً
سفير مصر في النيجر: ثقتنا كبيرة في تخطي الأهلي للحرس الوطني
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:15 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
"مها زكى" طبيبة مصرية هزت العالم .. أطلقوا اسمها على مرض نادر اكتشفته يصيب الأطفال لأول
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 08 أكتوبر 2021 03:09 مساءً
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