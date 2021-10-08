الأمم المتحدة :عدم المساواة في الحصول على لقاحات كورونا «أفضل حليف للوباء»

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن عدم المساواة في الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا هو «أفضل حليف للوباء»، جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس.

ووصف جوتيريش سيطرة الدول الغنية على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بأنها ليست فقط مسألة لا أخلاقية، بل تنم عن غباء أيضا»، مؤكدا أن ذلك يفتح الطريق لظهور متحورات قد تكون خطيرة، فيما أكد أنه يسمح للنسخ المتحورة بالتطور بحرية مما يؤدي إلى وفاة ملايين آخرين وإطالة أمد الانكماش الاقتصادي.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس إن 56 دولة أخفقت في تحقيق ذلك، لكن لم يكن ذلك بسبب خطأ من جانبها، بل بسبب نقص اللقاحات، موضحا أنه بحلول نهاية سبتمبر تم فعليا إعطاء حوالى 6.5 مليارات جرعة في جميع أنحاء العالم»، مضيفا: مع وصول الإنتاج العالمي للقاحات إلى حوالى 1،5 مليار جرعة شهريا، تبدو الإمدادات كافية لتحقيق أهدافنا شرط أن يتم توزيعها بشكل عادل، وفقا للوكالة الفرنسية.