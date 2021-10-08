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ضبط 1743 عبوة دواء بيطري مخالفة في حملات تفتيشية ورقابية بالشرقية

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ضبط 1743 عبوة دواء بيطري مخالفة في حملات تفتيشية ورقابية بالشرقية ضبط 1743 عبوة دواء بيطري مخالفة في حملات تفتيشية ورقابية بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية ، لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري ، أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية، والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، قامت إدارة الخدمات بالمديرية، بالإشتراك مع الجهات المعنية، وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية وجهاز حماية المستهلك بالشرقية، خلال شهر سبتمبر الماضى بتنفيذ حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية، وسيارات توزيع الأدوية بالمحافظة ، تم خلالها المرور على 6 معارض أدوية بيطرية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 5 محاضر مخالفة، وضـبط 1743 عبوة لـ 39 صنف دواء بيطري مخالف ما بين أدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.

المصرى اليوم

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