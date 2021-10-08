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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن السلام الذي له درع وسيف لا يكون استسلاما، مؤكدا أن الجيش المصري لا يبغي ولا يعتدي، ولكنه نار تحرق المعتدين.

وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، من مسجد الروضة بمدينة الطور بجنوب سيناء، بحضور الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، واللواء خالد فودة ،محافظ جنوب سيناء، أن «ديننا دين البناء والتعمير، فلا نبحث أبدا عن الهدم ولكن نحب البناء والتعمير، بل ونرفضه بشكل تام».

وأشار وزير الأوقاف في خطبة الجمعة حول موضوع «فضل الشهادة ومنزلة الشهيد.. وفلسفة الحرب في الإسلام»، إلى أنه في ذكرى احتفالات أكتوبر، فإننا نوجه التحية لرجال النصر الذين استشهدوا في عام 1973، وكذلك نوجه التحية لرجال الجيش في 2021 فالقوات المسلحة تبني وتحمي.

وأكد الوزير أن القوات المسلحة هم خطوط إمداد يلتفون دائما خلف وطنهم وشعبهم، منوها أنه تم خلال سبع سنوات الأخيرة افتتاح 170 مسجد في سيناء فقط.

وشدد وزير الأوقاف على أن الدولة المصرية، تبني وتعمر من منطلق إيماني ووطني وعقدي، وتواجه الفساد والمفسدين بمزيد من العمل والإتقان.

وزير الأوقاف فى خطبة الجمعة : الجيش المصري لا يبغي ولكنه نار تحرق المعتدين

وزير الأوقاف فى خطبة الجمعة : الجيش المصري لا يبغي ولكنه نار تحرق المعتدين

وزير الأوقاف فى خطبة الجمعة : الجيش المصري لا يبغي ولكنه نار تحرق المعتدين

وزير الأوقاف فى خطبة الجمعة : الجيش المصري لا يبغي ولكنه نار تحرق المعتدين