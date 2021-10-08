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لإصراره على إشعال سيجارة وسط المرضى .. وقف ممرض عن العمل بمستشفى بنها الجامعي

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لإصراره على إشعال سيجارة وسط المرضى .. وقف ممرض عن العمل بمستشفى بنها الجامعي لإصراره على إشعال سيجارة وسط المرضى .. وقف ممرض عن العمل بمستشفى بنها الجامعي

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قرر الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، إيقاف ممرض عن العمل بعد تداول صور له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يدخن سيجارة داخل المستشفى، مخالفا التعليمات الواردة بمنع التدخين في كافة منشآت جامعة بنها والمستشفيات الجامعية، فضلا عن تشاجره مع أحد المواطنين الذي رفض تصرفه وإصراره على إشعال السيجارة وسط المرضى.

أكد «الدخاخنى»، إنه وجه بتوقيع أقصى عقوبة للممرض لما بدر منه من مخالف لكافة التعليمات والقرارات الصادرة بشأن منع التدخين في أروقة المستشفى، فضلا عن مخالفته لميثاق العمل الذي يقضي بعدم تعريض العاملين في المجال الطبي المرضى للأذى.

وأكد المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعية أنه لا أحد فوق القانون ومن يخالف اللوائح والقوانين يتم محاسبته بأقصى عقوبة وخاصة في مخالفة جسيمة مثل التي ارتكابها الممرض المشار إليه.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي«فيس بوك» صورا لممرض يقف في أحد اقسام مستشفى بنها الجامعي ويدخن السجائر وطالبوا إدارة المستشفي بالتصدي لهذه الظاهرة.

المصرى اليوم

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