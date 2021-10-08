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انتظام حركة القطارات بخط «إمبابة- المناشي- إيتاي البارود»

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انتظام حركة القطارات بخط «إمبابة- المناشي- إيتاي البارود» انتظام حركة القطارات بخط «إمبابة- المناشي- إيتاي البارود»

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أعلنت هيئة السكك الحديدية انتظام حركة مسير القطارات بخط (إمبابة / المناشي / إيتاي البارود)، بعد رفع كابل الضغط العالي (66 ألف فولت) أعلى السكة بكم 11.200 بمعرفة شركة الكهرباء والذي كان قد تسبب في تعطل الحركة بمحطة أوسيم صباح اليوم.

كانت السكة الحديد قد أعلنت صباح اليوم عن توقف حركة مسير القطارات بمحطة أوسيم (خط إمبابة / المناشي / إيتاي البارود) نظرا لتدلي كابل ضغط عالي تابع لشركة نقل الكهرباء أعلى السكة بكم 11.200 بحوش المحطة ومعارض لحركة مسير القطارات، وعلى الفور قد تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية بحجز القطارات على جانبي العطل.

المصرى اليوم

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