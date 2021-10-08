ناخب يطالب الناجحين في «انتخابات الأطباء» بالتواصل مع الوزارة.. وآخر بالأهتمام بمشاكل الشباب

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قال الدكتور عمرو سليم، الطبيب بمعهد تيودور بلهارس، أنه جاء لاختيار نصف أعضاء النقابة العامة، ونقابته الفرعية بالقاهرة، مؤكدا أنه يتمنى من الأعضاء المنتخبين أن يحرصوا على وجود تواصل حقيقي بين الوزارة والأطباء، فالوضع الحالي غير مقبول، حيث تصدر القرارات في الوزارة دون تنسيق بينها وبين الأطباء الذين يتأثرون بشكل مباشر بها، كونهم جزء من النظام الصحي.

فيما أكد الدكتور يحيي نجيب إلياس، استشاري الجراحة بالتأمين الصحي، أن أهم ما ينشده من الأعضاء المنتخبين أن يعملوا على حل مشاكل شباب الأطباء، الذين يواجهون العديد من الأزمات سواء في الدراسات العليا، أو النشاط الاجتماعي للنقابة، فقديما كانت النقابة توفر عروض جيدة للشقق والسيارات.

وطالب «إلياس» الأعضاء المنتخبين بتوفير مشروعات مهنية ترعاها النقابة العامة والنقابات الفرعية، لتوفير فرص عمل لشباب الأطباء الذين يعملون في ظروف صعبة، وكانوا خط الدفاع الأول ضد تفشي فيروس كورونا، مختتما بضرورة توفير معاشات مناسبة للأطباء.

وكانت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، انطلقت اليوم، على مستوى 27 محافظة لاختيار نصف أعضاء مجلس النقابة العامة والفرعيات أيضا، وفتحت اللجان والمقرات الانتخابية أبوابها أمام الأطباء في التاسعة صباحا وتستمر حتى الخامسة مساء، وفقا لما أعلنته اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة الدكتورة نجوى الشافعي.

ويتنافس في الانتخابات الجارية 294 مرشحا، على 126 مقعدا بكافة المحافظات، منهم 49 مرشحا يتنافسون على 12 مقعدا بالنقابة العامة.

وتشهد العملية الانتخابية منافسة شرسة بين قائمتي المستقبل والمحسوبة على الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام النقابة الحالي، والأمل المحسوبة على الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة، والتي تلقى تأييد ودعم من الدكتور حسين خيري، نقيب عام الأطباء، والدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، وسط منافسة مع عدد من المستقلين الذين يشكلون قائمة تحمل اسم التغيير.