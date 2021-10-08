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نائب: اللجوء لزواج «المحلل» تحايل على الشرع يستوجب المسائلة

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نائب: اللجوء لزواج «المحلل» تحايل على الشرع يستوجب المسائلة نائب: اللجوء لزواج «المحلل» تحايل على الشرع يستوجب المسائلة

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انتقد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، إعلان أحد الأشخاص عن عمله كـ«زوج محلل» وقيامه بالزواج 33 مرة خلال عمله كمحلل شرعي حسب وصفه.

وقال زين الدين في تصريحات لـ«المحررين البرلمانيين»، إن اللجوء لمحلل شرعي هو ضد الشرع نفسه، فليس في الدين اللجوء لزوج محلل، ومثل هذه الوقائع تضر بالمجتمع، وتخالف أحكام الشرع والدين الإسلامى، وهو ما أكده عدد من علماء الأزهر الشريف في تعليقاتهم على هذه الواقعة، لذلك فاللجوء لهذا النوع من الزواج لإعادة الزوجة لزوجها الأول هو غطاء قانوني فقط لعمل غير شرعي، وهو ما يستوجب المساءلة إذا وقعت مثل هذه الوقائع.

وأضاف عضو مجلس النواب أن ما يقوم به هذا الشخص هو تحايل على الشرع، لأن هذا الزواج المتفق عليه مسبقا ليكون زواجا مؤقتا عبر المحلل الشرعي يبطل أحكام الزواج الشرعي، الذي لا يشترط فيه وقتا محددا حتى ولو كان بالنية.

وطالب النائب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك الشخص، من خلال النيابة العامة المختصة لوحدها برفع دعوى الحسبة وفقا للقانون، نيابة عن المجتمع.

وكان الإعلامي شريف عامر، استضاف خلال برنامج يحدث في ، المذاع عبر فضائية، رجلا يدعي أنه يعمل كمحلل شرعي للأزواج، اعترف خلاله بأنه قام بدور المحلل 33 مرة، على الرغم من أنه متزوج، مشيرًا إلى أنه يتزوج زواجًا شرعيًا ويدخل بزوجته وتكتمل كافة أركان الزواج.

المصرى اليوم

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