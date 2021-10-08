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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وتمكنت من ضبط 1306 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 3٫5 طن دواجن ومصنعاتها، بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة المنوفية.

كما تم ضبط 2 طن مصنعات لحوم بدون مستندات مجهولة المصدر يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن شركة لتعبئة اللحوم المجمدة بمحافظة المنوفية.

وفى الدقهلية تم ضبط 3 طن زيت طعام وخل طعام مستلزمات إنتاج معبأ داخل تنكات بدون بيانات مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية ، و3360 عبوة زيت طعام وخل طعام منتج نهائى مدون عليها إحدى العلامات التجارية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص.

وفى الشرقية تم ضبط 42٫32 طن كاكاو طبيعى معبأ داخل شكائر مدون عليه منشأ أجنبى بدون مستندات مجهول المصدر وغير صالح للإستهلاك الآدمى متحجر ويشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص.

وفى الإسكندرية تم ضبط 80 طن ملح سياحات معبأ داخل شكائر بدون بيانات تجارية مخصص للأغراض الصناعية ومحظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية وغير صالح للإستخدام ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتعبئة الملح بدون ترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.