ضبط شخص بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي بمحافظة البحيرة

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بمحافظة البحيرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام، أحد الأشخاص بمحافظة البحيرة، بالتعامل في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بتحويل مبالغ مالية عملات أجنبية متنوعة على حسابه بأحد البنوك بمحافظة البحيرة، وذلك أثناء فترة عمله بإحدى الدول وعقب ذلك قام بسحب تلك المبالغ من حسابه وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام ما يعادل 1،600،000 جنيه مصرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.