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ضبط مسجل خطر بحوزته أسلحة نارية ومخدرات بالمنوفية

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ضبط مسجل خطر بحوزته أسلحة نارية ومخدرات بالمنوفية ضبط مسجل خطر بحوزته أسلحة نارية ومخدرات بالمنوفية

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تمكن قطاع الأمن العام من ضبط عنصر إجرامى بحوزته سلاح نارى وكمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار بالمنوفية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام أحد العناصر الإجرامية سبق إتهامه فـى 16 قضية أبرزها سلاح بدون ترخيص ومخدرات وسرقات متنوعة بشبين الكوم، بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة شبين الكوم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وعثر بحوزته على بندقية خرطوش وكمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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