«القومي للحوكمة» يشارك بالمؤتمر الدولي الرابع عشر حول «نظرية وممارسة الحوكمة الرقمية» باليونان

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شاركت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعاليات المؤتمر الدولي الرابع عشر حول نظرية وممارسة الحوكمة الرقمية والذي تنظمه جامعة الأمم المتحدة تحت رعاية وزارة التحول الرقمي باليونان وبالشراكة مع جامعة ايجيان وجامعة هاروكوبيو، ويُعْقَد المؤتمر تحت عنوان «الحوكمة الرقمية الذكية من أجل الاستدامة العالمية» خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2021، ويأتى ذلك في ضوء التعاون المشترك بين المعهد وجامعة الأمم المتحدة، بموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يناير من العام الجاري.

أشارت شريف خلال مشاركتها كمتحدث رفيع المستوى في الحلقة النقاشية المنعقدة تحت عنوان «التعاون عبر الحدود والدبلوماسية الرقمية: الخبرات والاحتياجات لتصفح موجة التحول الرقمي» إلى دور المعهد في تطبيق مبادئ الحوكمة من أجل تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مضيفة أن المعهد منوط بمسئوليات التدريب والأبحاث والخدمات الاستشارية لتعزيز ممارسات الحوكمة الرشیدة من خلال مبادرات التوعية بالاستدامة، وتطوير الاستراتيجيات، ورصد ترتيب مصر وفقًا للمؤشرات الدولية في الحوكمة والتنمية المستدامة.

وقالت إن رؤية المعهد تتمثل في أن یصبح مركز التمیز الرائد في تقدیم الاستشارات والأبحاث والتدریب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، كما يسعى المعهد إلى تعزیز وتطویر مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمیة المستدامة من خلال تقدیم الاستشارات والبحوث وبرامج التدریب التي تسعى وتؤكد على نشر ثقافة وقیم وممارسات الاستدامة وتفعیل آلیات الحوكمة في مصر.

وأشارت شريف إلى النهج الذي يتبعه المعهد بالتوسع في عقد الشراكات التدريبية مع أرقى المعاهد والمؤسسات الإقليمية والدولية بهدف تقديم مجموعة متميزة من البرامج التدريبية، مؤكدة أن الشراكات مع أفضل الجامعات والكليات والمعاهد التعليمية الدولية في إطار دعم عملية التأهيل والتدريب؛ يساهم في تمكين القيادات الواعدة وصقل خبراتهم في التعامل مع التحديات المعاصرة، والارتقاء بالأداء المؤسسي وذلك بالتركيز على عدد من الموضوعات الأساسية وتناولها باستخدام منهج تدريبي متكامل.

وسلطت شريف الضوء على المبادرة القومية «هي لمستقبل رقمي»، التي أطلقها المعهد خلال شهر يوليو الماضي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة Cisco العالمية؛ التي تهدف إلى سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، إلى جانب البرنامج التدريبي الذي أطلقه المعهد خلال شهر أغسطس الماضي حول الحوكمة والتحول الرقمي بالبرتغال لعدد 26 من القيادات الحكومية المصرية، وذلك بالتعاون مع جامعة الأمم المتحدة من خلال «وحدة تشغيل جامعة الأمم المتحدة المعنية بالحوكمة الإلكترونية التي تحركها السياسات» في البرتغال.

وأشارت شريف إلى الأنشطة الرقمية لـوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنها مرصد متتبع سياسات COVID-19 ل 437 سياسة، وخطة المواطن الاستثمارية، وتطبيق شارك 2030 للهاتف المحمول، لوحة معلومات مرصد أهداف التنمية المستدامة.

كما تطرقت الدكتورة شريفة شريف إلى إطلاق المعهد لمنصة «استدامة للتعليم الرقمي والتي تتیح أكثر من 50 برنامج في المجالات المختلفة في الحوكمة والتنمیة المستدامة من خلال التدریب التفاعلي في التطویر وبناء القدرات، بالإضافة إلى إطلاق منصة التعليم الرقمي ATINGI خصيصًا للدول الأفريقية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بهدف تحسين التدریب المھني عن طریق التعلیم الإلكتروني، مشيرة إلى أن المعهد هو الجهة الوحيدة في مصر المنوطة برفع البرامج واستخدام منصة أتينجي وتداول البرامج الموجودة بها على مستوي أفريقيا، موضحة أن المنصة مفتوحة للفئات كافة في القارة الأفريقية حيث يحصل المتدرب على شهادة إلكترونية فور الانتهاء من البرنامج التدريبي، مؤكده أنه تم اختيار المعهد من قبل أتينجي كشريك حصري من مصر لتوسيع فرص التدريب في جميع أنحاء مصر والقارة الأفريقية.