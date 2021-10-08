أخبار عاجلة

وزير الري يؤكد أهمية تحقيق أقصى درجات التنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف المياه -
نجاح مساعي إعادة مومياء كاهن مصري من جنوب أفريقيا -
محافظ الجيزة: توقيع الكشف علي ١٠٦٢ مواطنا بالواحات البحرية وصرف الأدوية لـ٥١٢ حالة -
الزواج فى عصر الغلاء .. شباب يلجؤون إلى شراء «المستعمل» لإتمام زواجهم -
وزير الزراعة: الدولة تستهدف الحد من المحاصيل الشرهة والتحول لتحديث الري -
مسحة طبية لبعثة الزمالك في كينيا قبل مواجهة توسكر -
محاضرة فنية للاعبي الأهلي اليوم استعدادًا لمباراة الحرس الوطني السبت -
«عبدالحفيظ» و«عدلي» يحضران الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والحرس الوطني -
تصفيات مونديال قطر 2022: انتصار بوليفي تاريخي ورقم مميز لـ «تيتي» -
سفير مصر في النيجر: ثقتنا كبيرة في تخطي الأهلي للحرس الوطني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

هل نرى نهاية لجائحة فيروس كورونا في الأفق؟ الدكتور سانجاي غوبتا يجيب

Print
مواضيع متعلقة
الدكتور سانجاي غوبتا يشرح الدروس التي تعلّمها من جائحة كورونا وكيفية الاستعداد للوباء المقبل

الدكتور سانجاي غوبتا يشرح الدروس التي تعلّمها من جائحة كورونا وكيفية الاستعداد للوباء المقبل

"لم نر شيئًا كهذا من قبل".. خبراء قلقون من ترسانة أسلحة كوريا الشمالية التي عُرضت مؤخرًا

"لم نر شيئًا كهذا من قبل".. خبراء قلقون من ترسانة أسلحة كوريا الشمالية التي عُرضت مؤخرًا

لحظة انقطاع الكهرباء خلال لقاء سامي الجميل في بث مباشر مع CNN تزامنًا مع سؤاله عن مستقبل لبنان

لحظة انقطاع الكهرباء خلال لقاء سامي الجميل في بث مباشر مع CNN تزامنًا مع سؤاله عن مستقبل لبنان

بيروت تشهد أسوأ أعمال عنف منذ سنوات.. ومراسل CNN: المشاهد مشابهة للحرب الأهلية

بيروت تشهد أسوأ أعمال عنف منذ سنوات.. ومراسل CNN: المشاهد مشابهة للحرب الأهلية