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عقب الاستحواذ السعودي عليه.. "نيوكاسل" يعلن نفاد تذاكر مباراته القادمة

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عقب الاستحواذ السعودي عليه.. "نيوكاسل" يعلن نفاد تذاكر مباراته القادمة عقب الاستحواذ السعودي عليه.. "نيوكاسل" يعلن نفاد تذاكر مباراته القادمة
قبل 9 أيام من موعدها.. وصفقة صندوق الاستثمارات بلغت 300 مليون إسترليني

عقب الاستحواذ السعودي عليه..

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد، اليوم الجمعة، نفاد تذاكر مباراته المقررة إقامتها أمام "توتنهام"، في 17 أكتوبر الحالي.

ويأتي نفاد التذاكر الخاصة بالمباراة عقب ساعات من إعلان استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على النادي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 300 مليون جنيه إسترليني.

يُذكر أن الصندوق السعودي الاستثماري أعلن أن النادي سيحظى بإدارة جديدة تقدم له خبرات متنوعة، وسيصبح محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان رئيساً غير تنفيذي لمجلس إدارة النادي.

وسيتم تعيين "أماندا ستافيلي"، الرئيس التنفيذي لشركة "PCP Capital Partners" عضواً في مجلس الإدارة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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