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طالبات بجامعة رنية يشكين من سوء المبنى القديم
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الخميس 14 أكتوبر 2021 04:24 مساءً
885 خدمة تقدمها العيادات المتنقلة لـ"إغاثي" الملك بمخيم وعلان بحجة
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الخميس 14 أكتوبر 2021 04:24 مساءً
"كدانة": بدء استقبال تأهيل الاستشاريين والمقاولين والموردين
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الخميس 14 أكتوبر 2021 04:24 مساءً
فرنسا تطالب الحكومة اللبنانية بدعم تحقيق انفجار ميناء بيروت
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الخميس 14 أكتوبر 2021 04:24 مساءً
الشرطة النرويجية: مهاجم كونغسبرغ متطرف لكنه تصرف بمفرده
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الخميس 14 أكتوبر 2021 04:24 مساءً
رئيس مدينة مرسى مطروح يتابع خدمات سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة
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الخميس 14 أكتوبر 2021 04:18 مساءً
«تجارية الإسكندرية» تفتح باب تلقي طلبات إعادة تشكيل 18 لجنة
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الخميس 14 أكتوبر 2021 04:18 مساءً
رالي «رالى تحدى عبور مصر» يصل خليج أبو سوما بالبحر الأحمر
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الخميس 14 أكتوبر 2021 04:18 مساءً
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الخميس 14 أكتوبر 2021 04:18 مساءً
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شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
انهيار مبنى سكني في باتومي الجورجية وانتشال عدة أشخاص من تحت الأنقاض
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 08 أكتوبر 2021 02:46 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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