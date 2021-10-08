الجزائر تودع «ملك الأغنية البدوية».. الفنان رابح درياسة

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رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، الفنان الجزائري الكبير رابح درياسة عن عمر ناهز 87 عاماً.

ولد «درياسة» في 1 يوليو 1934 بعاصمة الورود البليدة، وهو مغن، ومؤلف موسيقي، وملحن وكاتب كلمات جزائري من رواد وعباقرة الأغنية الجزائرية الأصيلة، ومتشبع بالطابع الشعبي البدوي الأصيل.

لُقب «درياسة» بملك الأغنية البدوية، قدم عشرات الأغاني التي تحمل الطابع الشعبي البدوي، وأصبح من رواد الأغنية الجزائرية.

غنى «درياسة» أكثر من مئة أغنية، وكان أشهرها: الممرضة، التفاحة، نبغيك نبغيك، نجمة قطبية، القمري، يا محمد، يا راشدة، يا عبدالقادر، أولاد بلادي، الساعة، وغيرها.