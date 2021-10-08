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حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين بالقليوبية

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حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين بالقليوبية حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين بالقليوبية

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شن قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وتمكنت الحملة من ضبط 47 قضية مخدرات ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 52 متهمين لـ16 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 12 قطعة سلاح نارى بحوزة 13 متهم، و8 قطع أسلحة بيضاء، وضبط متهم هارب مطلوب ضبطه فى قضيتين مشاجرة وإحداث عاهة، وتنفيذ 7234 حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.

المصرى اليوم

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