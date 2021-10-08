سقوط ضابط شرطة مُزيف للنصب على المواطنين بالقاهرة

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تمكنت مباحث القاهرة من ضبط مدير مزرعة بتهمة إنتحال صفة ضابط شرطة، للنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة.

وتبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من محاسب بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص إدعى بأنه ضابط شرطة عن طريق أحد مواقع التسوق الإلكترونى عقب قيام الأخير بعرض سيارة للبيع مقابل مبلغ مالى ورغبته فى شرائها ، وإتفق معه على التقابل أمام أحد النوادى بدائرة القسم لإنهاء إجراءات تحرير توكيل بيع للسيارة بمكتب التوثيق الكائن بذات النادى ، وعقب حضوره قام الأخير بتسليمه توكيل بيع مزور، وإستلامه مبلغ مالى وتسليمه نسخة من مفتاح سيارة مصطنع عقب إيهامه بركن السيارة بجوار سور النادى ، وحال توجهه لإستلامها تبين عدم تواجدها ، وإكتشف تعرضه لواقعة نصب.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة مدير مزرعة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة ملكه والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وضبط بحوزته كارنيه ضابط شرطة مزور ومبلغ مالى وطبنجة صوت.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته ، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة وإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وأقر بقيامه بإصطناع وتزوير المضبوطات بالإشتراك مع عامليّن بمطبعة.

وبإستهدافهما أمكن ضبطهمها ، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة فى تزوير المضبوطات جهاز كمبيوتر و2 ماكينة تقطيع وتغليف كارنيهات.

وبمواجهتهما إعترفا بمزاولتهما نشاطاً إجرامياً تخصص فى إصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة بقصد ترويجها على عملائهما مقابل تحصلهما على مبالغ مالية.

بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم وإتهمه بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.