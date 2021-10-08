"الداخلية": ضبط 200 سلاح ناري و285 قضية مخدرات فى 24 ساعة

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت من ضبط 200 قطعة سلاح نارى، و285 قضية مخدرات وتنفيذ 84397 حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء 200 قطعة سلاح نارى، بحوزة 172 متهم، كما تم تنفيذ 84397 حكم قضائى متنوع.

كما تم ضبط 2 تشكيل عصابى ضما 9 متهمين إرتكبوا 42 حادث متنوع، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 285 قضية مخدرات بحوزة 316 متهم ، و24 متهم هارب من المراقبة، و25 لقيامهم بأعمال بلطجة، و26092 مخالفة مرورية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.