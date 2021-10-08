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«من وقتها وأنا تايهة».. ابنة طلعت زكريا تحيي الذكرى الثانية لوفاة والدها من أمام قبره

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«من وقتها وأنا تايهة».. ابنة طلعت زكريا تحيي الذكرى الثانية لوفاة والدها من أمام قبره «من وقتها وأنا تايهة».. ابنة طلعت زكريا تحيي الذكرى الثانية لوفاة والدها من أمام قبره

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أحيت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، ذكرى وفاة والدها نجم الكوميديا طلعت زكريا، الذي تحل يوم الجمعة الموافق 8 أكتوبر .

ونشرت إيمي، صورة من أمام المقابر التي دفن فيها الفنان الراحل، ظهرت خلالها وهي تقرأ القرآن الكريم، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، وعلقت على الصورة قائلة :«8 أكتوبر 2019، زي النهاردة من سنتين راح مني أغلى حاجة في دنيتي وراحت معاه روحي.. من وقتها وأنا تايهه ومش عارفة اعيش زي زمان».

وتابعت إيمي، قائلة: «بس ربنا حنين أوي وبيصبرني وبيقويني.. ربنا يرحمك يا بابا ويرحم أمواتنا جميعًا، في الجنة ونعيمها يا أغلى الناس.. ادعولوا من فضلكم».

ورحل الفنان الكبير طلعت زكريا، عن عالمنا في 8 أكتوبر 2019،عن عمر يناهز 59 عام، ويعد من أشهر فناني الكوميديا.

المصرى اليوم

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