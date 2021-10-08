تحت رعاية «الصحة»... انطلاق فعاليات المؤتمر «العربي الأفريقي الدولي الخامس للأورام»

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انطلقت فعاليات المؤتمر العربي الأفريقي الدولي للأورام للدورة الخامسة، والذي تنظمه المؤسسة الحديثة المتكاملة للأورام، بالقاهرة على مدار يومي الخميس والجمعة 7-8 أكتوبر 2021، وأكدت اللجنة المنظمة، أن المؤتمر هذا العام يعقد تحت رعاية معالي الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ويشارك بالجلسات النقاشية العديد من الخبراء الأجانب والعرب والأفارقة، بالأضافة إلى تخبة من أساتذة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، بالأضافة إلى استشاري علاج الأورام والتخصصات الأخرى مثل أمراض الصدر وجراحة الصدر والمسالك البولية وجراحي الأورام والأشعة من كافة مستشفيات ومراكز وزارة الصحة ومستشفيات هيئة الشرطة والقوات المسلحة.

وعقد المؤتمربرئاسة الدكتور شريف عبدالوهاب، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الحديثة المتكاملة للأورام، والدكتوررامي غالي أستاذ علاج الأورام جامعة عين شمس، وبحضور الدكتور برانسيلاف جريميك أستاذ الأشعة والأورام في مركز الطب الحيوي في جامعة صربيا، والدكتور ديفيد كاربون الرئيس السابق للهيئة الدولية لدراسة أورام الصدر وأستاذ طب الأورام في جامعة أوهايو الأمريكية.

وقال الدكتور شريف عبدالوهاب، أن المؤتمر يتناول تقديم رؤية عامة للجديد في علاج أورام الرئة والبروستاتا والجهاز الهضمي وماهو الجديد من علاجات حديثة ومنها العلاج المناعي والعلاج الموجه.

وتابع: كان من التحديات التي تواجهنا انعقاد المؤتمر في ظل مرور العالم بمشاكل كثيرة نتيجة جائحة كورونا وتأثيرها على عدم حضور الخبراء من العديد من دول أوروبا وبالتالي تم استخدام الطرق الحديثة في التواصل مع الخبراء الجانب والزملاء من دول العالم العربي وافريقيا.

كما يشتمل المؤتمر على ورش عمل للعلاج الأشعاعي لأورام الرقبة والرأس والصيدلة الأكلينيكية بلتعاون مع كلية الصيدلة – الجامعة البريطانية في مصر وكذلك ورشة عمل لأستخدام التكنولوجيا الطبية

وأكد الدكتور محمد البسيوني أستاذ علاج الأورام جامعة عين شمس وأمين صندوق المؤسسة الحديثة المتكاملة للأورام وسكرتير عام المؤتمر، أن الهدف الأساسي من المؤتمرهو نشر الوعي والتثقيف لشباب الأطباء المعنيين، بالتخصصات المختلفة في علوم الأورام بالأضافة إلى أستخدام الأدوية الحديثة مرتفعة الثمن وتوظيفها في الحالة المناسبة وطرق العلاج الحديثة التي تتناسب مع الوضع المادي لمختلف الدول الإفريقية والعربية.

وقال دكتور رامي غالي أستاذ علاج الأورام جامعة عين شمس، إن المؤتمر تناول كل ما يخص أورام الرئة والتقنيات الحديثة في طرق التشخيص والعلاج وبالتحديد العلاج المناعي كخط أول وخط تاني لعلاج أورام الرئة بحضور نخبة كبيرة من علماء الرئة على مستوي العالم وتضمن المؤتمر الحديث عن المراحل الأولية من اورام الرئة وطرق علاجها جراحيا كما يتناول المؤتمر الطرق الحديثة في جراحة أورام البروستاتا والجديد في العلاج الهرموني لأورام البروستاتا والذي أدى إلى إرتفاع نتائج الشفاء.

وأشار، إلى أن طرق الوقاية من أورام الرئة هي البعد عن التدخين سواء التدخين المباشر أو التدخين السلبي باعتبار التدخين مسبب هام ورئيسي ومعروف عالميا في الاصابة باورام الرئة.