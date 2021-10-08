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إقبال متوسط في انتخابات الأطباء بمحافظة كفر الشيخ

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إقبال متوسط في انتخابات الأطباء بمحافظة كفر الشيخ إقبال متوسط في انتخابات الأطباء بمحافظة كفر الشيخ

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انطلقت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة كفر الشيخ، وذلك من خلال إشراف قضائي كامل وتامين حيث أجريت الانتخابات بمقر النقابة بجوار مستشفى كفر الشيخ العام بعاصمة المحافظة، وشهدت اقبالا متوسطا في أول ساعة من الإنطلاق، حيث يتواجد المرشحون وزملائهم الأطباء وسط عملية تنظيمية من قبل النقابة برئاسة الدكتور عمرو أبوسمرة، نقيب أطباء كفر الشيخ.

ويتنافس في انتخابات التجديد النصفي، 4 مرشحين، بالنسبة لمستوى النقابة أكثر من 15 سنة، هم: الدكتورة أماني باشا، الدكتور محمد العدولى، الدكتور مدحت هيكل، والدكتور هشام کامل.

بينما يتنافس 7 مرشحين لى منصب تحت السن أي أقل من 15 سنة، هم«الدكتورة إيمان غنيم، والدكتور بسيونى عبدالتواب، والدكتور صلاح زغلول، مدير مستشفى سيدي سالم المركزي، والدكتور محمد كمال بسام، مدير التأمين الصحي في البحيرة، والدكتور محمد عباس حمدون يحى، والدكتور محمد کمال عسكر، والدكتور ياسين رمضان.

وأهابت نقابة أطباء كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عمرو أبوسمرة، نقيب الاطباء، جموع المرشحين بالالتزام بالأخلاقيات والقواعد والأعراف التي تحكم مجتمعنا، مؤكدة على انهم التزموا بقواعد الدعايا الانتخابية، مطالبة الجميع بالتحلي بالروح الإيجابية خلال يوم الانتخابات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل ما نمر به من ظروف جائحة .

كما قدم نقيب الأطباء، الشكر لكل الأطباء فردا فردا وكذلك طاقم التمريض والعاملين بالمستشفيات الذين يواجهون خطر فيروس كورونا ويقفون في الصفوف الأولى دون شكوى، مطالبا الأطباء أن يكون العمل النقابي إضافة قوية ودفعة لهم حيث تقف النقابة خلفهم جميعا في كافة الظروف.

المصرى اليوم

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