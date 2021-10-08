«أطباء الأسنان»: عقد اجتماع مجلس النقابة بالشرقية 13 أكتوبر

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أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن عقد اجتماع النقابة يوم الأربعاء الموافق 13 أكتوبر الجاري، في مقر نقابة أطباء أسنان الشرقية، باتحاد المهن الطبية في الزقازيق، وذلك بدعوة من الدكتور خالد عامر، نقيب أطباء الأسنان بالشرقية، ومجلس النقابة الفرعية.

وأوضحت النقابة في بيان نشرته صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن جدول الأعمال خلال اليوم الذي ستستضيفه نقابة الشرقية سيبدأ بمحاضرة للدكتورة عبير عبداللطيف، على أن يجرى عقب المحاضرة اجتماع مجلس النقابة مع أطباء الأسنان بالنقابة الفرعية، لمناقشة المشكلات والاستفسارات المتعلقة بالمهنة بالشرقية.

وأضاف البيان: «ويجرى اجتماع مجلس النقابة العامة، عقب انتهاء لقاء المجلس مع أعضاء النقابة الفرعية، ويتم خلاله النظر في جدول الأعمال، يليه إقامة حفل تكريم نقابة الشرقية لإسم الطبيب محمد راتب، شهيد كورونا، وتكريم الدكتور مجدي عبدالمنعم، نقيب أطباء أسنان الشرقية السابق، بمناسبة خروجه للمعاش».

واختتم: «يأتي ذلك استكمالا لما بدأه مجلس النقابة من الاجتماع خارج القاهرة كل ثلاثة شهور مع مجلس نقابة فرعية بمحافظة مختلفة، فهذا الاجتماع هو الخامس للمجلس بالنقابات الفرعية».