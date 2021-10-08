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أحمد عز يكشف موعد استئناف عروض «علاء الدين»

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أحمد عز يكشف موعد استئناف عروض «علاء الدين» أحمد عز يكشف موعد استئناف عروض «علاء الدين»

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يستأنف الفنان أحمد عز عروض مسرحيته الجديدة «علاء الدين»، الجمعة، 29 أكتوبر، على خشبة مسرح كايرو شو بمدينة السادس من أكتوبر، بعدما ينتهي من تصوير كافة مشاهد فيلمه «كيرا والجن».

المسرحية الاستعراضية الكوميدية «علاء الدين» يشارك أحمد عز في بطولتها محمد ثروت وتارا عماد وسامي مغاوري وهشام اسماعيل وكريم عفيفي ومحمد جمعة ومن إخراج مجدي الهواري.

معروف أن «عز» متواجد حاليًا في المجر لتصوير عدد من المشاهد الخارجية لفيلم «كيرا والجن» بمشاركة الفنان كريم عبدالعزيز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد تحمل نفس الاسم.

المصرى اليوم

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