مرشحان بـ«انتخابات الأطباء»: التعليم الطبي المستمر وحل مشكلة الزمالة أهم أولوياتنا

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قال مدحت مرسي، المرشح على مقعد النقابة العامة، فوق السن، بقائمة الأمل، أن أهم ما يعانيه في النقابة هو شباب الأطباء، وعلى وجه التحديد موضوع التعليم الطبي المستمر، مؤكدا أنه سيعمل على تطوير طرق التعليم المتاحة حاليا، وحل مشاكل الزمالة، وسيعمل على توفير دورات تدريبية مجانية، مختتما بأن شباب الأطباء من سن 25 إلى 35، هم من يحتاجون إلى الدعم الحقيقي.

وقال الدكتور أسامة محمود، المرشح على مقعد النقابة العامة، فوق السن، بقائمة المستقبل، أن أولويته ستكون في العمل على تدريب الأطباء الشباب، ورفع كفاءتهم، بالإضافة على العمل على إقرار قانون المسئولية الطبية، وزيادة الموارد المتاحة للنقابة حتى تستطيع تحقيق متطلبات الشباب، وكذلك عودة النشاط الاجتماعي للنقابة.

وكانت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، انطلقت اليوم، على مستوى 27 محافظة لاختيار نصف أعضاء مجلس النقابة العامة والفرعيات أيضا، وفتحت اللجان والمقرات الانتخابية أبوابها أمام الأطباء في التاسعة صباحا وتستمر حتى الخامسة مساء، وفقا لما أعلنته اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة الدكتورة نجوى الشافعي.

ويتنافس في الانتخابات الجارية 294 مرشحا، على 126 مقعدا بكافة المحافظات، منهم 49 مرشحا يتنافسون على 12 مقعدا بالنقابة العامة.

وتشهد العملية الانتخابية منافسة شرسة بين قائمتي المستقبل والمحسوبة على الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام النقابة الحالي، والأمل المحسوبة على الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة، والتي تلقى تأييد ودعم من الدكتور حسين خيري، نقيب عام الأطباء، والدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، وسط منافسة مع عدد من المستقلين الذين يشكلون قائمة تحمل اسم التغيير.