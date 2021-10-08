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أحمد عز: أصوّر «كيرا والجن» في المجر.. وأخر مشاهد الفيلم في نوفمبر

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أحمد عز: أصوّر «كيرا والجن» في المجر.. وأخر مشاهد الفيلم في نوفمبر أحمد عز: أصوّر «كيرا والجن» في المجر.. وأخر مشاهد الفيلم في نوفمبر

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يواصل الفنان أحمد عز تصوير مشاهد فيلمه «كيرا والجن» أمام عدسات المخرج مروان حامد، في المجر، والمقرر أن يتواجد هناك لمدة 4 أيام، ليعود بعدها للقاهرة لتصوير أخر مشاهد الفيلم، ويتواجد معه في المجر حاليًا باقي أبطال العمل الفنان كريم عبدالعزيز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك .

وأكد «عز» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «نصور خلال الليل، والطقس هنا بارد، ودرجة الحرارة منخفضة جدًا، لكن الأمور تسير كما يجب أن تكون، ومعدلات التصوير جيدة جدًا».

وأضاف: «انتهينا أيضًا من تصوير 4 أيام في كرواتيا، وان شاء الله سوف نعود للقاهرة نهاية الأسبوع، ليتم استئناف تصوير أخر مشاهد الفيلم في نوفمبر ما بين الأقصر والقاهرة».

ويعرض لـ «عز» حاليًا فيلمه «العارف» إخراج أحمد علاء وتأليف محمد سيد بشير، ويشارك في بطولته أحمد فهمي ومحمود حجازي ومحمود حميدة ووريتا حايك، وركين سعد،وهو العمل الذي يتبنى قضية العصر الخاصة بحرب المعلومات والعقول، التي تمارس على الشعوب في الوقت الحالي، وقصته مستوحاة من قصة حقيقية.

المصرى اليوم

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