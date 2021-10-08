«أهلي٢٠٠٧» يفوز على الشرقية للدخان بـ«سباعية» نظيفة في افتتاح بطولة الجمهورية

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حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ فوزًا كبيرًا بسبعة أهداف دون مقابل على فريق الشرقية للدخان في أولى مباريات بطولة الجمهورية، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الأولى من المسابقة.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يس محمد.

الدفاع: محمد السيد- مازن هاني- زياد وائل- كريم عمرو.

الوسط: محمد رأفت- عمر فتحي- محمد طه- عصام أحمد- أحمد الشيخ.

الهجوم: محمد عبدالفتاح «تاحا».

افتتح محمد عبدالفتاح «تاحا» التسجيل لـ«أهلي ٢٠٠٧» في الدقيقة الرابعة، وأضاف محمد رأفت الهدف الثاني في الدقيقة ٢٢ قبل أن يضيف «تاحا» الهدفين الثالث والرابع للأهلي في الدقيقتين ٢٧ و٢٩، مسجلًا «هاتريك»، وأضاف عصام أحمد الهدف الخامس في الدقيقة ٤٥، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي ٥- صفر.

وفي الشوط الثاني واصل «أهلي ٢٠٠٧» سيطرته الكاملة على أحداث المباراة بتسجيله الهدف السادس في الدقيقة ٧٤ عن طريق محمد رأفت ليضيف ثاني أهدافه في المباراة، قبل أن يختتم كريم عمرو سباعية الأهلي في الدقيقة ٨٦، ليحصد الأهلي أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة التي يشارك بها للمرة الأولى.

وخلال فترة الإعداد خاض فريق «أهلي ٢٠٠٧» بقيادة مديره الفني أسامة زكي مجموعة من المباريات الودية، حتى يستعد اللاعبين بشكل قوي للمشاركة في بطولة الجمهورية، خاصة وأنها المرة الأولى لهذه المرحلة السنية، حيث فاز على كل من السكة الحديد ٣- ٢، وعلى بورتو ٦- ٢، وعلى وادي دجلة ٤- صفر.

ويضم الجهاز الفني لفريق «أهلي ٢٠٠٧»أسامة زكي مديراً فنياً وسعيد صبحي مدرباً مساعداً ومحمود عبدالله مدرباً لحراس المرمى وصابر سنادة إداري الفريق وحسن عبدالمطلب طبيب الفريق ومحمد نحلة مخطط الأحمال والإعداد البدني وناجح أبوزهرة إخصائي التدليك.