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«التنظيم والإدارة» ينتهي من تدريب 763 موظفا مرشحا للانتقال إلى العاصمة الإدارية

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«التنظيم والإدارة» ينتهي من تدريب 763 موظفا مرشحا للانتقال إلى العاصمة الإدارية «التنظيم والإدارة» ينتهي من تدريب 763 موظفا مرشحا للانتقال إلى العاصمة الإدارية

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انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من تدريب 763 موظفًا مرشحًا للانتقال للعاصمة الإدارية، وذلك خلال سبتمبر الماضي، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من .

وقال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، إن الخطة التنفيذية لتدريب موظفي الجهاز الإداري للدولة المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة تشمل، حزمة برامج أساسية والتي تقدم لكل المرشحين، وتتضمن تزويد الموظفين بالموضوعات المتعلقة برفع الوعي الوطني وباللياقة الوظيفية، وحزمة برامج الجدارات والتي تُبنى على أساس نتائج تقييم الجدارات السلوكية، وفي هذا الإطار تم الانتهاء من إعداد «كارت» تدريبي لكل موظف مرشح للانتقال، بحيث يكون التدريب مستجيبًا للاحتياجات من الجدارات السلوكية التي تم التقييم على أساسها.

وأضاف أن الخطة تتضمن حزمة البرامج التخصصية، حيث يتم تدريب كل مجموعة في مجال عملها مثل الموارد البشرية، وتدريب العاملين بإدارة التعاقدات، وتدريب العاملين بالشئون القانونية، ويتم التنسيق في هذه البرامج مع الوزارات والأجهزة المعنية كل فيما يخصه، كما تشمل حزمة برامح التطبيقات من خلال تدريب عملي على كيفية إجادة استعمال التطبيقات المقرر تعميمها في العاصمة الإدارية الجديدة بحيث يكون الموظفون المنتقلون على دراية كاملة قبل الانتقال بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج.

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