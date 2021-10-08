فوز الصاوي وفريال بجائزة «الجراند وينر» للكاراتيه

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أعلن الاتحاد الدولي للكاراتيه، عن فوز ثنائي منتخبنا الوطني على الصاوي وفريال أشرف بجائزة «الجراند وينر».

وتعتبر جائزة «الجراند وينر» هي جائزة الأفضل في اللعبة على مستوى العالم والتي يتم منحها من قبل الاتحاد الدولي للكاراتيه كل عام.

جاء فوز الصاوي بالجائزة بعد الإنجازات التي حققها اللاعب مؤخرا بإحرازه لأربع ميداليات في الموسمين 2020-2021 بواقع ذهبيتي الدوري العالمي بموسكو واسطنبول 2021، وبرونزية لشبونة في نفس العام، ونفس الميدالية في منافسات الدوري العالمي التي أقيمت بسالزبورغ عام 2020.

بينما جاء انتزاع فريال أشرف للجائزة بعد دخولها التاريخ من أوسع الأبواب بالفوز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأوليمبية الأخيرة التي أقيمت بطوكيو، بالإضافة إلى الميدالية الفضية في منافسات الدوري العالمي التي أقيمت عام 2020 في باريس ودبى وسالزبورغ واسطنبول٢٠٢١ وموسكو من نفس العام ،و البرونزية في لشبونة ٢٠٢١.

من جانبه، أعرب محمد الدهراوي رئيس الاتحاد عن سعادته بالإنجاز الذي حققه الثنائي الصاوي وفريال مؤكدا أنه كان بمثابة المفاجأة للجميع نظرا لأن الاتحاد الدولي للكاراتيه لم يعلن عن موعد محدد للإعلان عن جوائز الأفضل، ليتم الاعلان عنه بشكل مفاجئ.

أضاف أن الثنائي الصاوي وفريال نجحا في كتابة أسمائهما بحروف من ذهب، وذلك من خلال التألق وانتزاع الميداليات بمختلف البطولات التي شاركا بها.

أوضح الدهراوي أن الفترة المقبلة ستشهد بزوغ العديد من الآخرين والذين سيسيرون على نفس نهج اللاعبين الكبار، وذلك بفضل الخطة المدروسة التي وضعها مجلس الإدارة منذ توليه المسؤولية حتى الآن.