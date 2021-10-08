ينطلق بـ«الجائزة الكبرى».. تعرف على تفاصيل حفل ختام المهرجان القومي للمسرح

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يختتم المهرجان القومي للمسرح المصري فعاليات دورته الرابعة عشرة مساء غدا السبت ٩ أكتوبر بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الساعة الثامنة مساء، ويخرج حفل الختام المخرج المسرحي إسلام إمام، ويقدمه الفنانان عابد عناني وخالد كمال.

وقال المخرج إسلام إمام إن الافتتاحية بحفل الختام تحمل عنوان «الجائزة الكبرى» وهي عن ممثلة موهوبة تنجح في القيام بدورها ببراعة؛ فيلتف الجمهور حولها في احتفاء وتقدير، أما عن اختيار خالد كمال وعابد عناني لتقديم حفل الختام فجاء لكونهما من أبناء المسرح الذي كان سببا في نجوميتهما في التليفزيون والسينما وهما بالمناسبة من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية وشاركا من قبل بالمهرجان وحصلا على جوائز من خلاله .

حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري سيعلن خلاله عن جوائز الدورة الـ 14 التي تنافس عليها 33 عرضا مسرحيا وسيعلن رئيس لجنة التحكيم الفنان الدكتور أحمد حلاوة خلال كلمته عن توصيات لجنة التحكيم التي تشكلت من كل من: المخرج محمد عمر، الفنان مفيد عاشور، الموسيقار على سعد، الفنان والمخرج وليد عوني، مهندس الديكور أيمن أنور، الكاتب المسرحي السيد محمد على .

حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري تصمم استعراضاته شيرين حجازي والديكور لمحمد الغرباوي والموسيقى لهشام جبر والازياء لمروة عودة، والأشعار لطارق على.

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري انطلقت فعالياته يوم 27 سبتمبر وتستمر وكرم خلال حفل افتتاحه الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز وعبدالله غيث، كما كرمت النجمة إلهام شاهين والكاتب بهيج إسماعيل والفنان أشرف عبدالغفور والمخرج اميل جرجس والناقدة آمال بكير والفنان سامي مغاوري، والمهرجان في دورته الرابعة عشرة اختار «الكاتب المسرحي المصري» عنوانًا ومحورًا للدورة الحالية.