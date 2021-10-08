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أعلن وائل جمعة مدير المنتخب الوطني عن انتهاء الاجراءات الخاصة بسفر بعثة الفريق غدًا برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إلى مدينة بنغازي الليبية لآداء مباراة المنتخب الوطني ونظيره الليبي مساء الاثنين المقبل ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الافريقية السادسة لكأس العالم.

وقال مدير المنتخب الوطني أن كل الموافقات اللازمة قد تم الحصول عليها، حيث تبدأ رحلة البعثة في الخامسة من مساء غد السبت من مطار برج العرب عبر طائرة خاصة.

ومن المتوقع أن تصل الرحلة قبل السابعة مساء، حيث تتوجه مباشرة إلى مقر الاقامة، فيما يؤدي المنتخب الوطني تدريبه الوحيد مساء الأحد المقبل.

أضاف وائل جمعة أنه تم الاستقرار على عودة البعثة عبر طائرتها الخاصة فور انتهاء المباراة لتصل القاهرة ان شاء الله فجر الثلاثاء المقبل.