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رسالة أحمد رفعت إلى جماهير المصري بعد انضمامه إلى فيوتشر

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رسالة أحمد رفعت إلى جماهير المصري بعد انضمامه إلى فيوتشر رسالة أحمد رفعت إلى جماهير المصري بعد انضمامه إلى فيوتشر

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وجه أحمد رفعت، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي السابق والمنضم حديثًا لصفوف فيوتشر، رسالة إلى جماهير النادي البورسعيدي.

وكتب رفعت عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» :«جمهور النادي المصري العظيم، أشكركم على الفترة الماضية وأفضل موسم لي على الإطلاق».

وأضاف:«يعلم الله أنني لم أقصر في أي جهد خارج وداخل الملعب لصالح المصري، أتمنى لكم كل الخير، وأتمنى منكم نفس الشيء».

يذكر أن نادي فيوتشر الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، نجح في التعاقد مع أحمد رفعت، لمدة 4 سنوات مقبلة، قبل ساعات قليلة من غلق باب الانتقالات الصيفية.

المصرى اليوم

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