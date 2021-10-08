مجلس الأهلى يحدد موعد الانتخابات فى اجتماع السبت

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يعقد مجلس إدارة النادى اجتماعا، غدا السبت، لمناقشة عدد من الأمور التي تخص النادى أبرزها الترتيب للانتخابات والاستقرار على موعد فتح باب الترشح وانعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، وكذلك مناقشة الترتيب لرحلة الفريق إلى النيجر لمواجهة الحرس الوطنى المقررة يوم 16 أكتوبر الجارى في ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا بجانب مناقشة التقرير الخاص بقطاع الناشئين والألعاب الأخرى.

ويواصل الأهلى تدريباته ضمن برنامج الإعداد الذي يخوضه الفريق استعدادا لمباراة الحرس الوطني المقرر لها يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 في دوري أبطال إفريقيا.

وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة أعلن عن موعد سفر الفريق إلى النيجر استعدادا لمواجهة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

وقال مدير الكرة إن الفريق سوف يغادر القاهرة يوم ١٤ أكتوبر الجاري متوجها إلى النيجر، وإنه سيخوض مرانه في اليوم التالي على ملعب المباراة، ويختتم الأهلي استعداداته في القاهرة بأداء مرانه في ملعب التتش قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة.