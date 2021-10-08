صفقات نيوكاسل المتوقعة .. بوجبا وثلاثي برشلونة أبرزها

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ستشهد صفقات نيوكاسل خلال الميركاتو المقبل تعاقدات من العيار الثقيل وذلك بفضل الميزانية الكبيرة التي رصدتها الهيئة المالكة الجديدة بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وذلك بحسب صحيفة ديلي ميل.

وترك مايك أشلي، المالك السابق، خزينة النادي ووضعه المالي في حالة مستقرة وهو ما يعزز فرص الانفاق على التدعيمات الفنية والبحث عن مدير فني كبير، خاصة وأن الهيئة المالكة الجديدة أكدت رغبتها في إعادة الفريق الأول إلى المنافسة على الألقاب المحلية والقارية خلال مواسم قليلة.

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وتحدث صحيفة ماركا الإسبانية، عن صفقات نيوكاسل المتوقع عقدها خلال فترة الانتقالات القادمة بناءً على القدرة المالية للنادي وعقود اللاعبين في الدوريات الكبرى الأوروبية.

وسيحاول النادي الإنجليزي الحصول على خدمات الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد ومنتخب الديوك، في ظل اقتراب نهاية عقده وعدم رغبته في التجديد للشياطين الحمراء.

بوجبا يمكنه أن يصبح صاحب الدور الأساسي والمحوري في بناء الفريق الجديد لُيعيد إلى الأذهان الدور الذي قام به اللاعب الإيفواري يايا توريه مع مانشستر سيتي في بداية الحقبة الذهبية.

وسيحاول نيوكاسل تدعيم صفوفه بعدد من النجوم مثل عثمان ديمبلي وسانت ماكسيمين لتعزيز دور الأجنحة الهجومية في التشكيل الأساسي.

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ويعد بوبكر كامارا لاعب فريق مارسيليا، ضمن صفقات نيوكاسل المقترحة خلال الفترة القادمة رفقة جيمس تاركوفسكي وسيرجيو روبرتو إلى جانب فرانك كيسي بالإضافة إلى البحث عن حارس مرمى مميز يتمتع بخبرات الدوريات الكبرى في القارة الأوروبية وسط ترشحيات لكيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان الحالي وريال مدريد السابق.

كيف استقبلت جماهير نيوكاسل خبر استحواذ السعودية على النادي؟

جماهير نيوكاسل ترفع العلم السعودي

عبرت جماهير نيوكاسل يونايتد عن فرحتها الكبيرة بانتقال ملكية النادي إلى الهيئة الجديدة بقيادة صندوق الاستثمار السعودي.

وتواجدت الجماهير أمام ملعب سانت جيمس بارك الشهير أمس الخميس، رافعين الأعلام السعودية وسط حالة من التفاؤل بتطوير الفريق وأن تصبح صفقات نيوكاسل على المستوى المطلوب.

ويعيش الفريق حالة غير جيدة في الموسم الحالي حيث يحتل المركز قبل الأخير من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 3 نقاط وذلك بعد مرور 7 جولات من المسابقة.