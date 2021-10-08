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هذه حكايتي مع العفاريت.. محمد هنيدي يكشف عن موقف مُرعب تعرض له

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هذه حكايتي مع العفاريت.. محمد هنيدي يكشف عن موقف مُرعب تعرض له هذه حكايتي مع العفاريت.. محمد هنيدي يكشف عن موقف مُرعب تعرض له

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أكد الفنان محمد هنيدي أنه تعرض لموقف مرعب في شقة مسكونة بالأرواح وقت عرض مسرحية «حزمني يا»، واضاف أنه كان يريد السكن بمفرده في شقة بالزمالك ومعه صديقه أحمد عبدالله، وأثناء جلوسهما في الشقة سمعا أصواتا غريبة وطبخ ودوشة متصاعدة في المطبخ.

واضاف«هنيدي» للإعلامية مني الشاذلي ببرنامجها «معكم» مني الشاذلي: «حسينا بعدها إن السقف بينزل علينا، فقلتله طيب إحنا هنستنى لما نموت يعني؟ لمينا حاجتنا والصوت بيعلى أكتر، لدرجة وإحنا نازلين اتكعبلت على السلم ووقعت».

وتابع:«مشروع (عقلة الإصبع) لا يزال قائما، وسيتم استكمال تنفيذه خلال الفترة المقبلة، لكن تأجيله جاء بسبب طول فترة التحضيرات واختيار التقنيات المستخدمة«.

المصرى اليوم

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