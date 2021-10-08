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محمد هنيدي يكشف عن أصعب مشهد «أكشن» قدمه في مسيرته

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محمد هنيدي يكشف عن أصعب مشهد «أكشن» قدمه في مسيرته محمد هنيدي يكشف عن أصعب مشهد «أكشن» قدمه في مسيرته

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أكد الفنان محمد هنيدي أنه تعرض لموقف صعب بسبب حفل قديم للفنان ، لدرجة أنه أصبت بـ«الرهاب» لفترة كبيرة بعده.

وأضاف في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامجها «معكم»: «كنت بتمشى يوم في العجمي وكان فيلم (صعيدي في الجامعة الأمريكية) لسه بيتعرض، وكان عمرو دياب عامل حفلة حاضرها فوق المليون واحد، وكان فيه ناس خارجة يدوب شافوني قالوا عاوزين الواد ده.. بعدها واحد وقتها كتر خيره خباني عنده في المحل واتكسر، كان يوم طويل والشرطة جت خرجتني الساعة 4 الفجر، فضلت فترة بعدها بخاف أنزل وبخاف من الزحمة، قعدت تقريبا شهرين.. ده خير من ربنا والحمد لله وكل حاجة بس كان موقف صعب».

وتابع: «أصعب مشاهد الأكشن التي قدمتها كان في فيلم «فول الصين العظيم».. عملت أكشن في أفلام كتير، لكن في (فول الصين العظيم) والحمد لله طلعت بيه مستوى محدش طلع له، أنا من الأول بصاحب المخرج عشان أحنن قلبه عليا في مشاهد الأكشن، بس مفيش مشهد كان صعب أكتر من مشهد القنبلة في (فول الصين العظيم)، كانوا بيقولولي هتطير 25 متر ووراك قنبلة.. عادي كده كأنهم بيعزموني على الغدا، وأستاذ شريف عرفة معرفنيش إننا هنصور المشهد ده يومها قالي تعالى يا حمادة عاوزينك في مشهد بس».

وأوضح: «لا أحب أفلام الرعب، لكن زوجتي كانت تحب متابعتها باستمرار حتى مرضت.. مرة قالتلي تعالي اتفرج معايا ولقيته فيلم مؤذي جدا فسيبتهم وروحت أوضتي، ولما روحت النور قطع ولقيت صراخ جاي منهم برا».

المصرى اليوم

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