ضبط تشكيل عصابي مسلح لترويج المخدرات في الخانكة (تفاصيل)

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ألقت مباحث القليوبية القبض على تشكيل عصابي مسلح يضم 3 عاطلين تخصص في ترويج وإتجار المخدرات بدائرة مركز شرطة الخانكة، أحيل المتهمون للنيابة فتولت التحقيق وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة يفيد ورود معلومات بقيام 3عاطلين بترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

تم تشكيل فريق بحث وفي أحد الأكمنة القى القبض على المتهمين وهم «أ س ح» 33 سنة سبق اتهامه في قضية مخدرات، و«ب ف م» 33 سنة و«ط ص ع» 25 سنة وجميعهم عاطلين ومقيمين الجبل الأصفر دائرة المركز وضبط بحوزتهم 2 سلاح ناري فرد خرطوش و4 طلقات من ذات العيار، و600 جرام من البودر المخدر و200 جرام هيروين و150 جرام حشيش، ومبلغ مالى 2400 جنيها وسلاح أبيض مطواة وميزان حساس، و3 هاتف محمول.

واعترف المتهمين بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري والأبيض لحماية تجارتهم والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.