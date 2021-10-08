اعترافات المتهم بسرقة فيلا ابنة وزيرة التخطيط: أمي وأختي باعوا «الذهب و الألماظ»

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كشف المتهم الرئيسي في سرقة مصوغات ذهبية من فيلا ابنة وزيرة التخطيط في منطقة 6 أكتوبر، أن والدته وشقيقته شاركتا في تنفيذ الجريمة، وقال اتفقت مع والدتي على بيع الذهب وشقيقتي على التصرف في الألماظ بعد سرقتهم من فيلا بنت الوزيرة.

وأضاف المتهم أمام جهات التحقيق وأنه اتفق مع زميله الذي يعمل معه في تنظيف حمام السباحة على سرقة فيلا ابنة وزيرة التخطيط، بعد سفرها في منطقة شرم الشيخ، وقال دخلت الفيلا عبر الشرفة المطلة على الحديقة ومنها دحلنا إلى غرفة النوم.

وتابع المتهم بالبحث في غرفة نوم بنت الوزيرة عثر على علبة داخلها 3 خواتم ألماظ وسلاسل ومشغولات أخرى ذهبية بلغ عددهم 13 قطعة بالإضافة إلى ساعتين، مؤكدا انه اتفق مع والدته وشقيقته على بيع تلك المشغولات الذهبية المسروقة حتى يبعد الشبهة عنه.

كان قسم شرطة أول 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة تلقي بلاغًا من ابنة وزيرة التخطيط أكدت فيه على سرقة مشغولات ذهبية وألماظ من فيلاتها داخل كمباوند بـ 6 أكتوبر عقب عودتها من شرم الشيخ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين عدم وجود أي آثار عنف على أبواب الفيلا وهو ما يؤكد أن منفذ الجريمة دخل المكان بطريقة شرعية.

حملة امنية - صورة أرشيفية

تم القبض على جميع المتهمين وعرضهم على النيابة العامة التي قررت بحسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم عرض المسروقات على المجني عليها نجلة وزير التخطيط وأقرت بأنها تلك المستولى عليها من داخل فيلاتها، وذلك بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من إعادة جميع المصوغات بعد بيعها.

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