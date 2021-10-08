"آل الشيخ" كاشفاً دخل وإنفاق "موسم الرياض": طموحنا عالٍ بهمة السعوديين

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مفاجآت تحملها النسخة الثانية.. يقول: تعلمت من سيدي أن لغة الأرقام هي الأهم

كشف المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، أن الدخل المباشر وغير المباشر لموسم الرياض الماضي 2019 وصل إلى مبلغ 6 مليارات ريال وسط إنفاق 3.1 مليار، متوقعاً في هذا الصدد تجاوز هذا الرقم بإذن الله خلال الموسم الجديد 2021 والذي سينطلق في 20 أكتوبر الجاري، وذلك بهمة السعوديين والسعوديات.

جاء ذلك في تغريدة نشرها "آل الشيخ" عبر حسابه في "تويتر"، قال فيها: "تعلمت من سيدي -الله يحفظه- أن لغة الأرقام هي الأهم.. في موسم الرياض الماضي وصل الدخل المباشر وغير المباشر 6 مليارات ريال وسط إنفاق 3.1 مليار. ولأن طموحنا عالٍ وبإنفاق أقل نتوقع نتجاوز هذا الرقم بإذن الله هذا الموسم بهمة إخواني وخواتي السعوديين".

ويتضمّن موسم الرياض الجديد والأضخم في نسخته الثانية تحت شعار "تخيل أكثر" مفاجآت مبهرة لأول مرة تحتضنها المملكة، وذلك بوجود 14 منطقة للترفيه خلال هذا الموسم، وأكثر من 7500 فعالية، و10 معارض عالمية، و350 عرضاً مسرحياً عربياً وعالمياً، وبطولة للألعاب الإلكترونية، و100 تجربة تفاعلية، و18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية، ومعارض ومزادات لسيارات عالمية، و6 حفلات غنائية عالمية، و70 مقهى، و200 مطعم منها 10 مطاعم عالمية لأول مرة بالمملكة، وأكثر من 30 طن ألعاب نارية، وحفل مصارعة حرة، وأكثر من 76 حفلة غنائية عربية، ومباراتين كرة قدم عالمية".

وكان "موسم الرياض" للمرة الأولى قد انطلق عام 2019؛ إذ تمت إقامته في الفترة ما بين 11 أكتوبر لعام 2019 واستمر حتى 18 يناير لعام 2020، وحقق نجاحا كبيرا، إذ حقق أكثر من 10 ملايين زيارة، في حين أكدت الهيئة العامة للترفيه أنها تستهدف الوصول إلى 20 مليون زائر لفعاليات المهرجان المختلفة.