اليمن.. مواصلة تنفيذ مشروعات توزيع الملابس للأسر النازحة ودعم التغذية للأطفال والأمهات

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مركز الأطراف الصناعية في مأرب يقدم خدماته الطبية لـ510 مستفيدين خلال شهر

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع توزيع الملابس للأسر النازحة في محافظتي عدن ومأرب.

وجرى أمس توزيع 5.368 قطعة ملابس في مخيمات النازحين بمديريتي الوادي والبريقة بمحافظتي عدن ومأرب، استفاد منها 1.992 فتاة وامرأة نازحة.

ويأتي ذلك ضمن ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة لمراكز و تجمعات النزوح في مختلف المحافظات اليمنية.

تنفيذ مشروع دعم التغذية للأطفال والأمهات

وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات، في محافظات عدن، لحج، تعز، الحديدة، حضرموت، حجة، مأرب، وجرى خلال الفترة من 23 حتى 29 سبتمبر 2021م، فرز 4.430 طفلا، وتقديم العلاج لـ 333 فردا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 463 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 776 طفلا لوقايتهم من سوء التغذية، فيما جرى فرز 2.570 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ 587 حالة، فيما حصلت 2.153 مستفيدة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل (IMCI)، واستفادت 10.323 مراجعة من أنشطة التوعية، و 1.482 مستفيدة من ركن المشورة.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن في ظل الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.

مركز الأطراف الصناعية في مأرب

قدم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة مأرب خدماته الطبية المتنوعة لـ 510 مستفيدين ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر سبتمبر 2021 م؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وجرى خلال المشروع تقديم 1.013 خدمة، حيث تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 268 مريضا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 242 مريضا.

ويأتي ذلك امتداداً للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.