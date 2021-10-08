البرازيل تقلب الطاولة على فنزويلا.. لا غالب ولا مغلوب بين الأرجنتين والباراغواي

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ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر

قلب المنتخب البرازيلي الطاولة على مضيفته فنزويلا فجر الجمعة، وحول تأخره بهدف إلى فوز 3-1، ليحقق العلامة الكاملة بانتصاره التاسع على التوالي، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

تقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر عن طريق إريك راميريس (11)، قبل أن يعادل مدافع سان جيرمان ماركينيوس النتيجة (71)، ويتقدم لاعب فلامينغو البرازيلي غابريال باربوسا (85 من ركلة جزاء)، ليختتم لاعب أياكس الهولندي أنتوني ثلاثية الـ"سيليساو" (90+5).

وبتلك النتيجة رفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى 27 نقطة من تسع مباريات في صدارة الترتيب، بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه المنتخب الأرجنتيني، في المقابل تجمد رصيد منتخب فنزويلا عند 4 نقاط في قعر الترتيب، وهذه هي الخسارة الثامنة له.

واكتفى المنتخب الأرجنتيني بالتعادل السلبي على أرض مستضيفه الباراغواياني فجر الجمعة ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

تعادلت الأرجنتين من دون أهداف على أرض باراغواي وحافظت على سجلها خالياً من الهزائم للمباراة الثالثة والعشرين توالياً.

وبهذا التعادل، حافظ رفاق ليونيل ميسي على مركزهم الثاني مع 19 نقطة، فيما بقيت باراغواي سادسة مع 12 نقطة.

وتخطّى منتخب بيرو عقبة نظيره التشيلي بنجاح بفوزه عليه بهدفين نظيفين فجر الجمعة ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من التصفيات.

وسجّل كريستيان كويفا (36) وسيرجيو بينيا (64) هدفي الفريق الفائز.

ورفع المنتخب البيروفي رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع بفارق 4 نقاط عن تشيلي الثامنة.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة أوروغواي وضيفتها كولومبيا فجر الجمعة ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم.



وتحتل أوروغواي المركز الرابع مع 16 نقطة، وخلفها كولومبيا خامسة برصيد 14 نقطة.

فازت الإكوادور على ضيفتها بوليفيا بثلاثية نظيفة فجر الجمعة ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

وتناوب على تسجيل أهداف الفائز كل من ميكايل إسترادا (14) وإينير فالنسيا (17) و(19).

ورفعت الإكوادور رصيدها إلى 16 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمّد رصيد بوليفيا عند 6 نقاط في المرتبة التاسعة.