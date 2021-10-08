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اليوم.. خمس مباريات في ختام دور المجموعات من منافسات غرب آسيا

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اليوم.. خمس مباريات في ختام دور المجموعات من منافسات غرب آسيا اليوم.. خمس مباريات في ختام دور المجموعات من منافسات غرب آسيا

اليوم.. خمس مباريات في ختام دور المجموعات من منافسات غرب آسيا

تختتم، اليوم الجمعة، منافسات دور المجموعات ببطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا بإقامة 5 مباريات لحساب المجموعات الثلاث.

ويخوض السعودي ثاني مبارياته بالبطولة عندما يواجه شقيقه البحريني عند الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ويكفي "الأخضر" التعادل لضمان صدارة المجموعة التي تضم 3 منتخبات حيث يملك في جعبته 3 نقاط بعد فوزه في المباراة الأولى على المنتخب السوري بنتيجة 2-0، فيما كان المنتخب البحريني خسر مباراته الأولى أمام سوريا بنتيجة 1-4.

ولحساب المجموعة الأولى يلتقي منتخبا الأردن واليمن عند الساعة 17:45 على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، فيما يواجه منتخب الكويت شقيقه العماني عند الساعة 20:45 على الملعب ذاته.

ويتصدر المنتخب اليمني المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يأتي المنتخب الأردني ثانيًا برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن عمان، بينما يأتي المنتخب الكويتي رابعًا برصيد نقطة واحدة.

ولحساب المجموعة الثانية يلتقي منتخب الإمارات مع منتخب فلسطين عند الساعة 15:30 على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، فيما يلتقي منتخبا لبنان والعراق على الملعب ذاته عند الساعة 21:30.

ويتصدر المنتخب العراقي المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يأتي المنتخب الفلسطيني ثانيًا بـ 3 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب الإماراتي، بينما يأتي المنتخب اللبناني رابعًا بلا رصيد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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